FC Hansa Rostock Nach dem Tor beim HSV will Kevin Schumacher gegen Pauli nachlegen

Mit seinem Tor beim Hamburger SV hat Kevin Schumacher der Kogge den ersten Saisonsieg beschert. Am Sonntag kommt St. Pauli ins Ostseestadion. Der 24-Jährige könnte in die Startelf rutschen und will wieder treffen.