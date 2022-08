FOTO: GEOS Vom Nachwuchs des FC Hansa Dezimierte B-Junioren von Hansa Rostock verlieren 0:5 gegen HSV Von Arne Taron | 01.08.2022, 12:00 Uhr

Die B-Junioren des FC Hansa Rostock müssen sich in Breite besser aufstellen. Mit nur zwei Wechselspielern unterlagen sie am Sonnabend im Testspiel beim Hamburger SV verdient. Was Trainer Markus Gaedke kritisiert.