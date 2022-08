Sportvorstand Martin Pieckenhagen (links) und Hansa-Trainer Jens Härtel würden den Kader des Fußball-Zweitligisten gern noch verstärken. Doch die Zeit wird knapp. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Fußball-Transferperiode endet Die schwierige Spielersuche bei Hansa Rostock Von Tommy Bastian | 31.08.2022, 17:01 Uhr

Alle sind sich einig: Hansa Rostock sollte seinen Kader noch verstärken. Doch am Donnerstag schließt das Transferfenster in Deutschland, die Zeit drängt. Warum sich die Spielersuche für die Kogge so schwierig gestaltet.