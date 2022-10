FCK-Stürmer Terrence Boyd setzt sich gleich gegen mehrere Rostocker durch und trifft zum 1:0 für die 1. FC Kaiserslautern, der am Ende mit 2:0 in Rostock gewinnt. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Ein harmloser FC Hansa Rostock verliert 0:2 gegen Kaiserslautern Von Andre Gericke | 21.10.2022, 20:24 Uhr

Die Kogge auf dem Weg in die Krise? Das 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Nach der siebenten Saisonpleite muss sich Hansa in Richtung Tabellenkeller orientieren.