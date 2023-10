Die zweite Runde im DFB-Pokal wurde am Sonntag, 1. Oktober 2023, live in der ARD-Sportschau ausgelost. Die Ziehung fand im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Losfee war der frühere Nationalspieler und Weltmeister von 2014 Shkodran Mustafi. Als Ziehungsleiter fungierte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Durch die Sendung führte Stephanie Müller-Spirra.

Der FC Hansa Rostock wurde in der achten Paarung dem gastgebenden 1. FC Nürnberg zugelost. Beide trafen vorher schon zweimal im DFB-Pokal aufeinander: 1995 hieß es in Franken 1:2 aus Sicht der Ostseestädter. Spannender ging es am 31. Oktober 2018 zu, als der damalige Drittligist im Ostseestadion den seinerzeit Erstligisten empfing. 1:1 hieß es nach der regulären Spielzeit und 2:2 nach Verlängerung, ehe sich die Nürnberger im Elfmeterschießen mit 5:3 durchsetzten.

Heute treten beide Mannschaften in der 2. Bundesliga an, und das 2:0 des FC Hansa gegen Nürnberg am 1. Spieltag der laufenden Saison zeigt, dass die Rostocker durchaus ihre Chance haben, auch wenn sie natürlich lieber zu Hause aufgelaufen wären.

Mehr Informationen: Die Prämien im DFB-Pokal größer als Größer als Zeichen Seit 2022 gilt im DFB-Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. In der Saison 2022/23 schüttete der Deutsche Fußball-Bund so viel Geld wie nie zuvor an die Vereine aus. In dieser Saison werden die Beträge bis zum Halbfinale nochmals leicht übertroffen. Alle teilnehmenden Clubs erhalten demnach mindestens 209.247 Euro für die 1. Hauptrunde. Wer die 1. Runde übersteht, so also auch der FC Hansa, bekommt in der 2. Runde mehr als 400.000 Euro dazu. Die Beträge pro Runde steigern sich immer weiter. Quelle: sportschau.de

Die Ansetzungen: FC Viktoria Köln – Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld – Hamburger SV, FC Homburg – SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Unterhaching – Fortuna Düsseldorf, SV Sandhausen – Bayer Leverkusen, 1. FC Saarbrücken – FC Bayern München, FC St. Pauli – FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg – FC Hansa Rostock, Borussia Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg, SC Freiburg – SC Paderborn 07, VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin, Hertha BSC Berlin – 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim, VfL Wolfsburg – RB Leipzig, 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Köln

Gespielt wird am 31. Oktober und 1. November 2023.