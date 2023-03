Svante Ingelsson konnte in den vergangenen zwei Wochen nicht mit der Mannschaft des FC Hansa Rostock trainieren. Foto: dpa/Stefan Puchner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga in Rostock FC Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg ohne zweitbesten Scorer? Von Tommy Bastian | 31.03.2023, 11:40 Uhr

Der FC Hansa Rostock will im Ost-Duell gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Allerdings könnte ein wichtiger Spieler ausfallen. Was der neue Trainer Alois Schwartz sagt.