Oliver Hüsing wechselte bereits zweimal zum FC Hansa Rostock, war in seiner zweiten Phase von 2017 und 2019 sogar Kapitän der Kogge. Foto: Andy Bünning up-down up-down Verstärkung für die Abwehr Kehrt Oliver Hüsing zum Zweitligisten FC Hansa Rostock zurück? Von Andre Gericke | 07.06.2023, 12:50 Uhr | Update vor 2 Std.

Der FC Hansa Rostock ist erneut an Oliver Hüsing interessiert. Die Kogge will den Innenverteidiger zum dritten Mal an die Ostseeküste locken. Weshalb das Vorhaben Sinn macht.