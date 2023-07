Der neue Athletik-Trainer David Lechner ließ die Hansa-Spieler in einer abwechslungsreichen Erwärmung inklusive vieler koordinativer Aufgaben ordentlich anschwitzen. Im Anschluss rollte schnell der Ball in einer engen Spielform. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Rostocker bereiten sich in Neuruppin auf die neue Saison vor FC Hansa: So liefen die ersten Tage im Trainingscamp Von Tommy Bastian | 09.07.2023, 17:43 Uhr

Der FC Hansa Rostock logiert im noblen Resort Mark Brandenburg und bereitet sich in Neuruppin auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vor: So liefen die ersten Tage im Trainingscamp.