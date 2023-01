Das große Ziel für die meisten Nachwuchsspieler des FC Hansa: Heimspiele im Ostseestadion zu bestreiten. Drei Talente des Koggenclubs können sich fortan im Training für höhe Aufgaben anbieten. Foto: Tommy Bastian up-down up-down Rostock-Talente dürfen sich zeigen FC Hansa: Zwei 18-Jährige und 19-Jähriger trainieren mit Profis Von Tommy Bastian | 04.01.2023, 14:09 Uhr

Am Donnerstag fliegt Hansa Rostock in sein Trainingslager in der Türkei. Dort bekommen drei Talente aus der U19 und der U23 des Fußball-Zweitligisten die Chance, sich zu zeigen. Wer sie sind und wie ihre Chancen stehen.