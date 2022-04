Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock spielt am 29. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf FOTO: Georg Scharnweber Liveticker Der FC Hansa Rostock gastiert bei Fortuna Düsseldorf Von Andre Gericke | 08.04.2022, 17:30 Uhr

Am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga ist der FC Hansa Rostock am Freitag ab 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Gelingt der Kogge der fünfte Sieg in Serie würde sie die 40-Punkte-Marke knacken.