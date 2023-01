Nico Neidhart (hier mit Gesichtsmaske nach seiner Nasen-OP) hat sich in die Hansestadt verliebt. Sie ist zu seiner ersten Heimat geworden. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Hansa-Profi Nico Neidhart hat sich in Rostock verliebt Von Andre Gericke | 25.01.2023, 16:41 Uhr

Sportlich wie privat fühlt sich Fußball-Profi Nico Neidhart pudelwohl in der Hansestadt. Warum es für ihn beim FC Hansa so gut läuft und was das Besondere an Rostock ist.