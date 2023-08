Bis zum kommenden Freitag, 1. September, um 18 Uhr läuft die Sommer-Transferperiode. Auch Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock sondiert den Transfermarkt und will den Kader noch auf mehreren Positionen verstärken. Zum einen suchen die Norddeutschen einen Ersatz für den verletzten Innenverteidiger Oliver Hüsing, der nach seinem Sehnenriss im Oberschenkel um eine Operation herumkommt. „Es wird nicht operiert. Das ist schon einmal positiv. Dadurch kann es vielleicht etwas schneller gehen“, sagt Hansa-Trainer Alois Schwartz. Dennoch ist mit einer baldigen Rückkehr des 30-Jährigen, der sich bereits in der Vorbereitung wegen einer Muskelbündelrisses ausgefallen war, nicht zu rechnen.

„Die Planung ist so, dass wir noch etwas machen wollen. Kristian (Sportdirektor Walter – d. Red.) arbeitet mit seinem Team auf Hochtouren. Wenn sich etwas Richtiges ergibt, dass zu uns passt, wollen wir auch zu schlagen“, sagt Alois Schwartz.

Hansa Rostock sucht einen Wandspieler für die Offensive

Doch die Rostocker schauen nicht nur für den Defensivbereich. Auch in der Offensive soll noch etwas passieren und möglichst ein großgewachsener Wandspieler kommen. Dabei soll auch der skandinavische Spielermarkt wieder in den Fokus gerückt sein. Auf die Nachfrage, ob Hansa für die Defensive oder Offensive den Transfermarkt sondiert, antwortete Schwartz vielsagend: „Beides!“ Zudem wirkte der Fußball-Lehrer relativ entspannt, sodass es vermuten lässt, dass der Club mit etwaigen Kandidaten schon recht weit ist: „Es könnte noch was passieren.“

Derweil ist Christian Kinsombi ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und eine Option für den Kader am Sonnabend, 26. August, beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. „Er bringt ein andere Element mit. Daher würde es schon Sinn machen. Aber natürlich kann er noch keine 90 Minuten gehen“, sagt Alois Schwartz, der neben Hüsing auch auf Lukas Scherff und Milosz Brzozowski verzichten muss.

