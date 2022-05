Im Ostseestadion und drumherum soll am 11. Juni der Fan- und Familientag des FC Hansa Rostock stattfinden. FOTO: Georg Scharnweber Kogge startet mit Fan-Fest Hansa Rostock bestreitet Testspiel gegen MV-Auswahl Von Tommy Bastian | 31.05.2022, 15:57 Uhr

Dreieinhalb Wochen nach dem letzten Saisonspiel startet Hansa Rostock am 8. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Geplant sind Trainingslager und ein Spiel gegen eine MV-Auswahl.