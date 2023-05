Emotionen pur: Der spät eingewechselte John Verhoek feiert in den Armen von Torwart Markus Kolke (Nr. 1) den Auswärtssieg des FC Hansa Rostock beim 1. FC Kaiserslautern. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Aufschwung und neue Zuversicht beim FC Hansa Hansa Rostock kann wieder gewinnen, doch das Sturmproblem bleibt Von Tommy Bastian | 05.05.2023, 14:25 Uhr

Mit zwei Siegen in Folge hat Alois Schwartz für neue Zuversicht beim vom Abstieg bedrohten FC Hansa Rostock gesorgt. Das Sturmproblem konnte aber auch der dritte Trainer in dieser Saison nicht beheben. Was er dazu sagt.