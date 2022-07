Lukas Fröde gilt als lauf-, zweikampf- und besonders kopfballstark. Deshalb kann der Defensivspezialist des FC Hansa verschiedene Positionen spielen. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Hansa Rostock: Lukas Fröde pendelt zwischen Abwehr und Mittelfeld Von Lucas Bröcker | 16.07.2022, 06:00 Uhr

Lukas Fröde avancierte beim FC Hansa Rostock in seiner ersten Spielzeit direkt zum Stammspieler. In der neuen Saison könnte er auf verschiedenen Positionen auflaufen. Was er und Trainer Jens Härtel dazu sagen.