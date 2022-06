Die Fans von Hansa Rostock fiebern der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Bislang haben die Ostseestädter mehr als 13 000 Dauerkarten verkauft. FOTO: Lutz Bongarts Spielplan 2. Fußball-Bundesliga raus FC Hansa Rostock startet mit Heimspiel in die neue Saison Von Tommy Bastian | 17.06.2022, 12:45 Uhr

Hansa Rostock startet daheim gegen den 1. FC Heidenheim in die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga. Das gab die Deutsche Fußball-Liga am Freitag bekannt. Auch am letzten Spieltag wird die Kogge im Ostseestadion spielen.