Getrübte Stimmung beim Koggen-Club Hansa-Rostock-Trainer Alois Schwartz findet klare Worte und kritisiert das Team Von Andre Gericke | 18.09.2023, 10:03 Uhr Hansa-Coach Alois Schwartz war mit der Leistung in der ersten Hälfte gegen Düsseldorf nicht zufrieden und fand klare Worte.

Zwei Niederlagen in Folge musste Hansa Rostock in der 2. Bundesliga hinnehmen. Trainer Alois Schwartz war vor allem mit der Performance in der ersten Hälfte beim 1:3 gegen Düsseldorf nicht zufrieden und fand klare Worte.