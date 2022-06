Hanno Behrens (rechts) will sich zu seinem möglichen Wechsel nach Indonesien nicht äußern. Im Training agiert der Routinier engagiert und überzeugt mit gewohnter Einsatz- und Spielfreude. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down Aus dem Trainingslager des FC Hansa Hansa Rostock: Trainerteam nutzt Drohnenaufnahmen zur Analyse Von Tommy Bastian | 28.06.2022, 18:54 Uhr

Bei Hansa Rostock standen am vierten Trainingslager-Tag im österreichischen Schladming taktische und spielerische Elemente im Vordergrund. Die beiden Einheiten wurden per Drohne aufgenommen und am Abend ausgewertet.