Dong-Gyeong Lee, hier beim Trainingsauftakt von Schalke 04, könnte der erste Südkoreaner beim FC Hansa werden. Die Rostocker sollen an einer Leihe des 24-jährigen Mittelfeldspielers interessiert sein. Foto: Tim Rehbein/dpa up-down up-down Zwei Neue für den FC Hansa? Hansa Rostock will am letzten Tag noch Neuzugänge vorstellen Von Tommy Bastian | 01.09.2022, 12:14 Uhr

Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Fußball-Transferfenster in Deutschland. In den Kader von Zweitligist FC Hansa Rostock könnte noch einmal Bewegung kommen. Die Kogge soll an zwei Erstliga-Spielern interessiert sein.