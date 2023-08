Vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen Osnabrück Hansa Rostock will die Effektivität vor dem gegnerischen Tor wieder steigern Von Andre Gericke | 24.08.2023, 05:00 Uhr Hansas Abwehrchef Damian Roßbach fordert wieder mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Foto: Andy Bünning up-down up-down

Das 1:2 gegen Hannover 96 soll kein Rückschlag gewesen sein. Gegen Osnabrück will der FC Hansa, der zuvor vier Heimspiele in Folge gewann, wieder in die Erfolgsspur zurück. Dazu soll die Effektivität gesteigert werden.