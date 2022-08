Markus Kolke ist frustriert nach seinem schweren Patzer, der zum 0:1 bei der 0:4-Pleite in Darmstadt führte. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Schönes Kacktor leitet Niederlage des FC Hansa Rostock ein Von Andre Gericke | 14.08.2022, 16:15 Uhr

Ein folgenschwerer Fehler von Markus Kolke zu 0:1 leitet die zweite Saisonniederlage des FC Hansa Rostock in Darmstadt ein. Am Ende hieß es 0:4. Sonntag gegen den FC St. Pauli will der Schlussmann Wiedergutmachung betreiben.