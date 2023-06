Vorstandsvorsitzender Robert Marien des FC Hansa Rostock muss derzeit viele Herausforderungen angehen. Priorität haben die Gespräche mit Trainer Alois Schwartz, der bleiben soll. Foto: dpa/David Inderlied up-down up-down Nach Klassenerhalt in 2. Fußball-Bundesliga Klubchef Robert Marien sagt, wie der FC Hansa Rostock plant Von Tommy Bastian | 25.05.2023, 17:03 Uhr | Update vor 2 Std.

Neuer Sportchef, Trainer und Kader: Was Vereinsboss Robert Marien nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zu den Planungen des FC Hansa Rostock für die Saison 2023/24 sagt. U23 steigt auf in die Regionalliga.