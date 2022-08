Der Rostocker Lukas Scherff (hier gegen Frank Ronstadt) feierte kürzlich in Darmstadt sein Comeback nach langer Verletzungspause. Im Heimspiel gegen den FC St. Pauli hofft der 26-Jährige auf einen Platz in der Startelf. FOTO: Lutz Bongarts up-down up-down FC Hansa Rostock Lukas Scherff brennt auf einen Einsatz gegen den FC St. Pauli Von Andre Gericke | 16.08.2022, 17:22 Uhr

Nach fast einem Jahr Verletzungspause feierte Lukas Scherff in Darmstadt sein Comeback für die Kogge. Am Sonntag im Nordderby hofft der Linksfuß auf den nächsten Einsatz und könnte dabei Problem in der Formation lösen.