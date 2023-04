Alessandro Schulz (rechts, hier im Derby gegen den Rostocker FC) erzielte gegen den CFC Hertha nach guter Vorarbeit von Benno Dietze (links im Bild) den Treffer des Tages zum Sieg für die U23 des FC Hansa. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostock spielt nicht schön, aber erfolgreich Mit Pascal Breier: U23 des FC Hansa feiert elften Sieg in Folge Von Arne Taron & Tommy Bastian | 16.04.2023, 18:01 Uhr

Die U23 des FC Hansa Rostock hat mit dem 1:0 gegen den CFC Hertha 06 den elften Sieg in Folge in der NOFV-Fußball-Oberliga gefeiert. Profi-Stürmer Pascal Breier kam in der wilden Partie diesmal 74 Minuten zum Einsatz.