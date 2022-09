Anderson Lucoqui (rechts, hier im Duell mit Hannovers Maximilian Beier) wechselte Hals über Kopf als Leihspieler von Mainz 05 zum FC Hansa Rostock und stand nach zweimal Training gleich in der Startelf. Foto: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Hoffnungsträger für Hansa Rostock Neuzugang Anderson Lucoqui macht für den FC Hansa die Nacht durch und | 06.09.2022, 16:30 Uhr Von Tommy Bastian Carolin Beyer | 06.09.2022, 16:30 Uhr

Anderson Lucoqui soll die linke Seite bei Fußball-Zweitligist Hansa Rostock verstärken. Der neue Hoffnungsträger lief bereits 27-mal von Beginn an in der Bundesliga auf. Warum der 25-Jährige an die Ostseeküste wechselte.