Rick van Drongelen ist aus der Abwehr des FC Hansa nicht wegzudenken. Hansa Rostock im Kampf um den Klassenerhalt Rick van Drongelen von Hansa Rostock konzentriert sich nur auf das, was er beeinflussen kann Von Andre Gericke | 10.05.2023, 19:06 Uhr

Mit dem Wechsel zum FC Hansa wollte Rick van Drongelen mehr Spielpraxis bekommen. Dies hat geklappt. Als Abwehrchef ist er aus dem Team nicht wegzudenken und strebt mit der Kogge in Sandhausen den vierten Sieg in Serie an.