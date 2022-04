John Verhoek spielt die Saison seines Lebens. Beim 1:1 gegen Jahn Regensburg am Ostersonntag übertrumpfte der 33-jährige Niederländer mit seinem 16. Saisontreffer nun sogar Hansa-Ikone Stefan Beinlich und wurde zum alleinigen Rekordtorschützen des FC Hansa Rostock innerhalb einer Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Auch seinen persönlichen Torrekord baute der Angreifer damit aus. Seinen auslaufenden Vertrag beim Koggenclub hat John Verhoek noch nicht verlängert. Die Entscheidung über seine Zukunft sei noch offen, sagt der Mittelstürmer. Priorität habe der vorzeitige Klassenerhalt für den FC Hansa.

„Wir hätten gern schon gegen Regensburg den Sack zugemacht. Vor allem wenn du die erste Halbzeit siehst, dann hätten wir schon mehr als 1:0 führen können, vielleicht müssen. Wir fahren jetzt nach Aue, die vielleicht ihre letzte Chance nutzen wollen. Das wird auch nicht einfach. Aber wir haben alles in eigener Hand. Ich mache mir keine Sorgen und die Mannschaft auch nicht. Das strahlt die Mannschaft auch aus, finde ich“, sagt John Verhoek. Hansa haben noch vier Spiele, in denen zwölf Punkte zu vergeben sind. Der Offensivspieler möchte am liebsten alle zwölf Punkte holen. „Mit dieser Einstellung musst du in jedes Spiel reingehen“, betont Verhoek.

„Es ist auch nicht einfach, für einen Aufsteiger 16 Tore zu machen.“ John Verhoek Rekord-Torjäger des FC Hansa in der 2. Bundesliga

Für ihn seien 16. Saisontreffer eine sehr besondere Zahl. „Das habe ich noch nie geschafft in den sieben Jahren davor, in denen ich in der zweiten Liga gespielt habe, so viele Tore zu erzielen. Es ist auch nicht einfach, für einen Aufsteiger so viele Tore zu machen. Zum Glück waren wichtige Tore dabei, die dazu geführt haben, dass wir gewonnen oder einen Punkt geholt haben“, meint der Torjäger. Er will noch so viele Tore wie möglich erzielen in den verbleibenden Partien in Aue, gegen Paderborn, in Ingolstadt und gegen den HSV. Ein Sieg fehlt Hansa noch zum vorzeitigen Klassenerhalt, ohne in die Relegation zu müssen.

Angesprochen auf seinen im Juni auslaufenden Vertrag sagt John Verhoek: „Es geht zuerst um den Verein und dann erst um mich. Der Klassenerhalt hat Vorrang und dann sind die Chancen auch größer, dass ich bleibe. Jeder weiß, dass ich mich unfassbar wohl fühle in Rostock. Und ich weiß, was ich für eine Stellung in der Mannschaft, im Umfeld und bei den Fans habe, mit denen ich jetzt gut bin. Aber Klarheit will ich noch nicht geben, wie es im Falle des Klassenerhalts weitergeht.“ Erst mal beschäftige er sich nur mit dem angestrebten Saisonziel.