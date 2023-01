Simon Rhein ist derzeit mit dem FC Hansa Rostock im Trainingslager in Belek und bereitet sich auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vor. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Simon Rhein vom FC Hansa Rostock will seinen Stammplatz zurück Von Andre Gericke | 13.01.2023, 16:03 Uhr

Mit nur einem Spiel in sechs Monaten hat Simon Rhein eine lange Leidenszeit hinter sich. Nun ist der Mittelfeldmotor der Kogge wieder fit und greift an. Wie er sich fühlt und sich seinen Platz im Team zurückholen will.