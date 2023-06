Der Höhepunkt und Abschluss des Tages wird um 15 Uhr das Testspiel der Hansa-Profis gegen eine Auswahl von Spielern aus der Region Rostock. Foto: Tommy Bastian up-down up-down Rostock lädt ein zum Fan-Fest und präsentiert Neuzugänge So läuft der Fan- und Familientag des FC Hansa Rostock am 2. Juli Von Tommy Bastian | 20.06.2023, 12:53 Uhr

Der FC Hansa Rostock startet am 26. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Am 2. Juli steigt der Fan- und Familientag. Was dort geboten wird.