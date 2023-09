Mit zehn Toren und fünf Vorlagen in 33 Spielen hatte Kai Pröger in der vergangenen Saison einen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach seinem ablösefreien Wechsel vom SC Paderborn zur Kogge spielte der 31-Jährige seine bislang stärkste Saison, war ein ständiger Unruheherd und riss Team sowie Fans gleichermaßen mit. In dieser Spielzeit kommt Kai Pröger allerdings nicht wie gewohnt zum Zug und steckt in einem Formtief. Das ist auch Trainer Alois Schwerz nicht entgangen. Zuletzt beim 1:3 in Kaiserslautern gehörte der Flügelflitzer erstmals nicht zur Startformation.

„Ich habe mit Kai gesprochen. Oft wird man in solchen Situationen noch verkrampfter. Aber es gibt einfach Phasen, in denen es nicht so läuft. Ich glaube, dass war die logische Konsequenz“, sagte Alois Schwartz zum Bankplatz des Flügelflitzers auf dem Betzenberg. „Ich habe zu ihm gesagt, dass er die Ruhe bewahren soll. Nicht jeder Tag ist gleich. Wir sind keine Maschinen. Es gibt eben diese Situationen, in denen nicht läuft, aber wir werden ihn auf jeden Fall brauchen.“

Der Coach stellt den Vergleich zu Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig her, der ebenfalls in einer schwierigen Situation steckte. „Auf einmal ist er nur noch dritter Einwechsler, weil es nicht mehr so läuft. Jetzt kam er rein und machte das Tor“, sagte Alois Schwartz. Timo Werner hatte die Leipziger zuletzt mit seinem Treffer zum 1:0 zum Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach geschossen und gezeigt, dass er nichts verlernt hat.

Voran es liegt, dass bei Kai Pröger aktuell ein bisschen der Wurm drin ist und er bisweilen glücklos in seinen Aktionen wirkt, vermag Alois Schwartz auch nicht zu sagen. „Als es bei ihm lief, hat er es gut gemacht. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte er einen enormen Anteil am Erfolg des Teams und das wir die Klasse gehalten haben“, so der Coach. Immerhin drei Treffer und zwei Vorlagen gelangen Pröger im Schlussspurt der vergangenen Saison. „Vielleicht hat er gedacht, das läuft so weiter. Ich weiß es nicht. Seine Trainingsinhalte sind ordentlich gewesen. Daran lag es nicht.“

Trotzdem reagierte der Fußball-Lehrer jetzt und nahm den Offensivmann ein bisschen aus der Schusslinie. „Es war zu merken, dass je länger es ging, umso schwerer wird es für ihn. Er tut sich gerade schwer an einem Gegenspieler vorbeizukommen. In der Phase, in der es gut lief, hat er ohne Probleme drei ausgespielt“, sagt Alois Schwartz, der damit offenbar meint, dass seinem Schützling etwas die Leichtigkeit abhanden gekommen ist.

Doch der Coach lässt den Kicker nicht fallen, sondern baut ihn immer wieder auf. „Wir werden Kai noch brauchen. Es gibt solche Phasen, in denen nichts klappen will. Er braucht jetzt Hilfe. Und ich werde ihm helfen“, sagt Alois Schwartz. Vielleicht bringt er ihn am Sonnabend, 30. September, im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, um eine gewisse Trotzreaktion zu provozieren.