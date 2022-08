Hansa-Trainer Christian Rahn lobt seine Mannschaft trotz der Niederlage beim FC St. Pauli. FOTO: Toni Rohmann/Verein up-down up-down Hansa verliert Prestige-Duell U19 von Hansa Rostock startet mit Niederlage gegen FC St. Pauli Von Arne Taron | 14.08.2022, 17:14 Uhr

Zum Auftakt in der Nachwuchs-Bundesliga musste die U19 des FC Hansa Rostock ein bitteres 1:3 beim FC St. Pauli hinnehmen. Fast die gesamte zweite Halbzeit spielten die Gäste in Unterzahl. Was Trainer Christian Rahn sagt.