Gute Laune nach dem ersten Sieg mit Hansa: Am Sonnabend geht es für Alois Schwartz mit der Kogge nach Kaiserslautern. An seiner alten Wirkungsstätte strebt der 56-Jährige mit Hansa die nächsten Zähler im Kampf um den Klassenerhalt an. Foto: Lutz Bongarts up-down up-down Hansa Rostock zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern Wie Alois Schwartz mit dem FC Hansa Rostock beim FCK auf dem Betzenberg siegen will Von Andre Gericke | 27.04.2023, 16:59 Uhr | Update vor 11 Min.

Trotz des Gegenwinds von über 40 000 Zuschauern will der FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga in Kaiserslautern den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wie die Kogge das Vorhaben angehen will.