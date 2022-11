Bemerkenswert: Mit Lukas Fröde (am Ball gegen den Sandhausener Merveille Papela) ist ein Defensivspieler mit drei Treffern Hansas zweiterfolgreichster Schütze. Nur die Bilanz von Kai Pröger (rechts) ist mit sechs Toren – plus drei Vorlagen – noch besser. Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Warum Hansa Rostock kaum Tore schießt Von Tommy Bastian | 06.11.2022, 15:02 Uhr

Nur sieben Tore in acht Heimspielen hat Hansa Rostock erzielt. Spieler und Trainer stehen in der Kritik. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg analysieren die NNN, welche Probleme es gibt und was besser werden muss.