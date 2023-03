Milosz Brzozowski (links, hier beim Torschuss im Spiel gegen den Berliner AK) gehört in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern bei den A-Junioren des FC Hansa in der Jugend-Bundesliga. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Rostocker Talente spielen für Polen Zwei Talente des FC Hansa Rostock ins Nationalteam berufen Von Tommy Bastian | 21.03.2023, 16:22 Uhr

Mit den A-Junioren des FC Hansa Rostock haben sie am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Jugend-Bundesliga geschafft. Nun wurden zwei Talente des Koggenclubs in die Nachwuchs-Nationalteams von Polen berufen.