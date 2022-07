Mittelstürmer Sergej Barabez (rechts, hier 1997 im Zweikampf mit Bayern Münchens Mehmet Scholl) wechselte im Sommer 1996 von Union Berlin zum FC Hansa. In Rostock kam er in zwei Saisons auf 59 Bundesliga-Einsätze (13 Tore, 10 Vorlagen), ehe er 1998 für 1,1 Millionen Euro zu Borussia Dortmund ging. Zwei Jahre später verließ er den BVB wieder für 1,8 Millionen und schloss sich dem Hamburger SV an. Sechs Jahre blieb er an der Elbe und wurde in seiner ersten Saison mit 22 Treffern direkt Torschützenkönig. Zudem gewann er 2004 den Ligapokal. Nach 174 Bundesliga-Spielen sowie 66 Toren und 42 Vorlagen für den HSV wechselte er 2006 im Herbst seiner Karriere zu Bayer Leverkusen, wo er 2008 schließlich seine Karriere beendete.

FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down