Coronavirus-Pandemie : Hoffen auf Olympia: Hindernis-Ass Krause trainiert weiter

Hindernis-Europameisterin Gesa Krause trainiert mitten in der Corona-Pandemie weiter in Boulder/USA.

von dpa

23. März 2020, 10:33 Uhr

«Geplant war eigentlich nur, bis zum 31. März zu bleiben und dann nach Potchefstroom nach Südafrika zu fliegen. Aber das wurde komplett gecancelt, deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier», sagte die 27 Jahre alte Leichtathletin aus Frankfurt/Main in einem Interview der «Frankfurter Rundschau». «Es ist schon ein unheimliches Gefühl, wenn man sieht, dass ganz Deutschland lahmgelegt ist. Und hier ist es genauso.»

Krause hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass in dieser Saison noch Wettkämpfe stattfinden. «Die ersten drei Diamond-League-Wettbewerbe wurden abgesagt. Das wird sich jetzt auch so weiter ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das bis Mai wieder im Griff hat, um solche Wettkämpfe zu veranstalten. Ich hoffe, dass man es bis Olympia hinkriegt», sagte die WM-Dritte. Die Sommerspiele in Tokio seien ja «nicht das letzte Event, wofür ich trainiere», sagte sie: «Es wird sich irgendwann auszahlen - wann auch immer das sein wird.»