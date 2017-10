3:1 gegen Istanbul : Hoffenheim beendet Sieglos-Serie in Europa League

Das Warten hat ein Ende. 1899 Hoffenheim gewinnt als erste deutsche Mannschaft in der laufenden Saison eine Europa-League-Partie. Die Kraichgauer zeigten schon in der ersten Spielhälfte eine starke Leistung und belohnten sich in Durchgang zwei.