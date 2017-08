UEFA-Auslosung : Hoffenheim in Champions-League-Playoffs gegen Liverpool

vergrößern 1 von 2 Foto: Uwe Anspach 1 von 2

Die Kraichgauer genießen am 15./16. August zunächst Heimrecht gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp und müssen am 22./23. August an der Anfield Road antreten.

Für die TSG kommt es damit zum Wiedersehen mit dem Brasilianer Roberto Firmino, der 2015 für die Rekordablöse von 41 Millionen Euro von Hoffenheim nach Liverpool gewechselt war. Bei den Engländern stehen zudem Nationalspieler Emre Can und der frühere Schalker Joel Matip unter Vertrag.

Im Falle des Einzugs in die Gruppenphase der Königsklasse winken Hoffenheim bei der Premiere auf der internationalen Bühne Millioneneinnahmen. Bei einem Scheitern würde die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Europa League spielen.

Seit der Premiere 1997 sind erst vier deutsche Teams in den Playoffs gescheitert: 1860 München (2000), Borussia Dortmund (2003), FC Schalke 04 (2008) und Borussia Mönchengladbach (2012).

Die 4. Runde der Playoff-Spiele im Überblick:

1899 Hoffenheim - FC LiverpoolFK Karabach Agdam - FC KopenhagenAPOEL Nikosia - Slavia PragOlympiakos Piräus - HNK RijekaCeltic Glasgow - FK AstanaHapoel Be’er Scheva - NK MariborIstanbul Basaksehir - FC SevillaYoung Boys Bern - ZSKA MoskauSSC Neapel - OGC NizzaSporting Lissabon - Steaua Bukarest

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 12:38 Uhr