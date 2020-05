DFB-Ehrenspielführer : HSV-Idol im Krankenhaus: Sorge um Uwe Seeler

Uwe Seeler ist im Krankenhaus. Die Legende des Hamburger SV ist zu Hause gestürzt. In den vergangenen Jahren hatte der 83-Jährige immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der HSV schickt Genesungswünsche.

von dpa

22. Mai 2020, 13:52 Uhr

Sorgen um Uwe Seeler: Das Fußball-Idol des Hamburger SV ist nach einem Sturz in seinem Haus in Norderstedt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 83 Jahre alte HSV-Legende brach sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei dem Unfall die Hüfte und sollte noch am heutigen Freitag operiert werden. Zuerst hatten unter anderem «bild.de», «abendblatt.de» und «mopo.de» berichtet.

«Der Hamburger SV ist mit seinen Gedanken in diesen Stunden bei Uwe Seeler», schrieb sein Herzens- und Heimatclub auf der Webseite. Der gesamte Verein wünsche «alles Gute und eine schnelle Genesung».

In den vergangenen Jahren musste der DFB-Ehrenspielführer wiederholt gesundheitliche Rückschläge einstecken. Seit einem Autounfall im Jahr 2010 ist der einstige Torjäger auf dem rechten Ohr taub und klagt über Gleichgewichtsprobleme. Zudem erhielt er einen Herzschrittmacher und musste sich einen Tumor in der Schulter entfernen lassen.

Als Stürmer spielte Seeler von 1952 bis 1973 für den damaligen Bundesligisten HSV und war 16 Jahre lang Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. 1966 wurde er mit dem DFB-Team in England Vizeweltmeister und wurde vier Jahre später in Mexiko WM-Dritter. Seine Erfolgsbilanz: mehr als 400 Pflichtspieltore für den HSV, 72 Länderspiele mit 43 Treffern zwischen 1954 und 1970, dreimal «Fußballer des Jahres», deutscher Meister und Pokalsieger.

Ein Traum blieb trotz aller sportlichen Erfolge unerfüllt. «Wenn ich schon bei vier Weltmeisterschaften dabei war, hätte ich auch gern einmal den Titel geholt. Aber ich hatte nicht das Glück. Trotzdem war alles wunderschön. Ich vermisse nichts», sagte vor ein paar Jahren «Uns Uwe», der seinem HSV stets treu blieb. 1961 widerstand er einem Millionen-Angebot von Inter Mailand, zog Heimat und Familie vor.

Seeler gilt als Muster an Bescheidenheit. Mit Ehefrau Ilka ist er mehr als 60 Jahre verheiratet, aus der Ehe sind drei Töchter hervorgegangen. Sein Enkel Levin Öztunali spielt bei Mainz 05 in der Bundesliga.

Neid auf die Millionen-Gehälter der modernen Fußball-Generation kennt Uwe Seeler nicht. Er stammt aus einer Arbeiter- und Fußballer-Familie. Sein Vater Erwin war Schutenführer im Hafen und zu seiner Zeit selbst ein bekannter Fußballer in Hamburg. Mit seinem älteren Bruder Dieter stürmte Uwe Seeler beim HSV.

Schlechte Erfahrungen machte Seeler als HSV-Präsident von 1995 bis 1998, als Finanzskandale und sportliche Misserfolge an seinem makellosen Image kratzten. Später räumte er ein, seine Entscheidung sei ein Fehler gewesen. Positiv sah er in der Präsidentschaft immerhin, dass er den Neubau des Volksparkstadions und des HSV-Internats angeschoben hatte. Nach Fertigstellung sagte er über die Bedeutung des neuen Stadions: «Es ist zu bezweifeln, ob wir im alten Volkspark noch in der ersten Klasse spielen würden.» 2018 stieg der HSV erstmals in seiner Geschichte in die Zweitklassigkeit ab - trotz der modernen Arena.