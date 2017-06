NBA-Finale: Rückstand verkürzt : Irving und James führen Cavaliers zum Sieg gegen Warriors

vergrößern 1 von 1 Foto: Ron Schwane 1 von 1

Cleveland (dpa) - Die Cleveland Cavaliers haben das vierte Spiel der NBA-Finalserie gegen die Golden State Warriors gewonnen. Angeführt von Aufbauspieler Kyrie Irving besiegten die Cavaliers die Warriors mit 137:116 (86:68).

Durch den Sieg verkürzten die Cavaliers den Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 1:3. Irving war mit 40 Punkten der Topscorer der Partie, 28 davon erzielte er bereits in der ersten Halbzeit. LeBron James und Kevin Love steuerten 31 und 23 Zähler zum Heimsieg der Cavaliers bei.

«Wir haben einfach die Ruhe bewahrt», sagte James. «Wir haben den Ball geteilt, wir ließen den Ball laufen, und in der Verteidigung spielten wir mit Körpereinsatz». Mit 31 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds verzeichnete James ein Triple-Double. Mit dem neunten Triple-Double seiner Karriere in den NBA-Finals überholte James Los Angeles Lakers-Legende Ervin «Magic» Johnson in der ewigen Bestenliste der nordamerikanischen Basketball-Liga.

Kevin Durant war mit 35 Punkten der erfolgreichste Punktesammler der Warriors. Stephen Curry und Klay Thompson blieben mit 14 und 13 Punkten hinter den Erwartungen zurück. Golden States Allzweckwaffe Draymond Green kam am Ende auf 16 Zähler und 14 Rebounds in der Niederlage.

Für Golden State war es nach 15 Siegen in Serie die erste Niederlage in den diesjährigen NBA-Playoffs. Der Vizemeister aus Kalifornien hat am Montag (Ortszeit) die nächste Chance sich den zweiten Titel innerhalb von drei Jahren zu sichern. Spiel fünf findet in Oakland statt.

AP Artikel

Spielstatistik

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:14 Uhr