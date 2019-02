Bundesliga : Jochen Schneider wird Heidel-Nachfolger beim FC Schalke 04

Jochen Schneider wird neuer Sportvorstand und Nachfolger von Christian Heidel beim FC Schalke 04.

von dpa

26. Februar 2019, 17:11 Uhr

Der bislang bei RB Leipzig tätige 48-Jährige wird bei den Gelsenkirchenern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 erhalten. Das teilte der Club am Dienstag mit. Zuerst hatten die «Bild» und der TV-Sender Sky über die Personalie berichtet.

RB Leipzig verabschiedete Schneider mit den besten Wünschen nach Schalke verabschiedet. Der Club danke ihm für «die tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit» und wünsche ihm «alles Gute», schrieb der Verein bei Twitter. Der Tabellenvierte löste zuvor den Vertrag mit dem 48-Jährige auf.

Schneider arbeitete bei den Leipzigern vor allem im Hintergrund, öffentlich trat er praktisch nicht in Erscheinung. Er war im Oktober 2015 zu Red Bull gestoßen, arbeitete zunächst im Bereich Global Soccer bei dem Getränkeunternehmen aus Österreich. Er sollte als Koordinator Synergien zwischen den Standorten in Leipzig, Sao Paulo/Campinas und New York schaffen und die drei Fußball-Standorte vernetzen.

Mitte 2017 stieg Schneider in den Kreis der Sportlichen Leitung bei RB Leipzig um den aktuellen Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick auf. Dabei war er auch in Vertragsverhandlungen verantwortlich miteingebunden. Er sollte zudem die Internationalisierung von RB Leipzig, das in diesem Mai erst sein zehnjähriges Bestehen feiern wird, vorantreiben.