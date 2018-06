Überraschungen : Kader fix: Löw streicht Leno, Tah, Petersen und Sané

Der Bundestrainer Löw verzichtet auf Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah, Nils Petersen und Leory Sané.

von Alexander Barklage

04. Juni 2018, 12:11 Uhr

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet etwas überraschend auf Torwart Bernd Leno und Stürmer Nils Petersen. Auch der Innenverteidiger Jonathan Tah muss die Heimreise antreten. Schon vor der EM 2016 wurde er gestrichen, fuhr dann aber dennoch mit, weil sich Skhodran Mustafi verletzte. Das Quartett komplett macht Leroy Sane von Manchester City perfekt.

Torwart Manuel Neuer fährt als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft zur WM nach Russland. "Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag im Trainingslager in Südtirol. Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter des FC Bayern geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass "soweit alles in Ordnung" ist, sagte Löw. Der DFB-Kapitän hatte am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen Österreich sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gefeiert und sein erstes Länderspiel seit anderthalb Jahren bestritten.

Auch Jérôme Boateng soll am Dienstag ins Mannschaftstraining des deutschen WM-Teams einsteigen. "Er hat seine Verletzung völlig ausgeheilt", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag im Trainingslager der DFB-Auswahl in Eppan. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern hatte sich im April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und zuletzt bei der Nationalmannschaft ein individuelles Aufbautraining absolviert. Löw nominierte den Verteidiger am Montag für seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in Russland.

Bis 12 Uhr musste der DFB seinen 23er-Kader der Fifa gemeldet haben.