US Open : Kampf um Platz eins: Pliskova im Viertelfinale

Die tschechische Tennisspielerin Karolina Pliskova strebt bei den US Open in New York ihr zweites Grand-Slam-Endspiel an. Ein Jahr nach dem verlorenen Finale gegen Angelique Kerber geht es für sie auch darum, Platz eins in der Weltrangliste zu verteidigen.