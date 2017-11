WTA Elite Trophy : Kerber bei B-WM nach zweiter Niederlage ausgeschieden

Auch in Zhuhai klappte es nicht mit einem Erfolgserlebnis für Angelique Kerber. Die Saison nach ihrem Wahnsinnsjahr 2016 geht mit einer weiteren Enttäuschung zu Ende. «Ich werde versuchen, in nächster Zeit nicht so viel an Tennis zu denken», sagte die Kielerin.