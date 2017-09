WTA-Turnier in Japan : Kerber erreicht in Tokio das Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Shizuo Kambayashi 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:31 Uhr

Kerber ist in der Weltrangliste nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf auf Rang 14 abgerutscht. In der Runde der letzten Acht des mit 890 100 Dollar dotierten Turniers trifft sie auf die an Nummer zwei gesetzte Karolína Plíšková aus Tschechien.

WTA-Turnier in Tokio