Weltrekord verpasst : Kipchoge gewinnt Berlin-Marathon - Pflieger muss aufgeben

Olympiasieger Eliud Kipchoge hat den Angriff des frechen Debütanten Guye Adola gekontert und zum zweiten Mal nach 2015 den Berlin-Marathon gewonnen. Bei keineswegs optimalen Bedingungen triumphierte der 32-jährige Kenianer in Berlin in 2:03:32 Stunden.

Auf regennassem Asphalt und bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit verfehlte Kipchoge den Weltrekord, den sein Landsmann Dennis Kimetto vor drei Jahren in Berlin aufgestellt hatte, um 35 Sekunden.

Zweiter nach 42,195 Kilometern wurde überraschend der Äthiopier Adola in 2:03:46 Stunden vor seinem Landsmann Mosinet Geremew (2:06:09). Olympia-Starter Philipp Pflieger aus Regensburg gab nach Schwächeanfällen zwischen Kilometer 33 und 34 auf.

«Ich bin glücklich, dass ich bei diesen schwierigen Bedingungen gewonnen habe», sagte Kipchoge und sprach Adola ein Kompliment aus. «Kipchoge ist für mich außergewöhnlich, der hat schon alles gewonnen und ist in der Form seines Lebens», sagte 5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann als ARD-Experte.

Der hoch gehandelte Mitfavorit Wilson Kipsang war überraschend bei Kilometer 30 ausgestiegen - 2013 hatte der Kenianer in Berlin noch mit Weltrekord gewonnen. Äthiopiens Wunderläufer Kenenisa Bekele fiel nach der Halbmarathonmarke zurück und gab bei Kilometer 36 auf. «So ist der Sport», kommentierte Kipchoge.

Auf den letzten zwölf Kilometern lieferten sich die beiden ein taktisches Kopf-an-Kopf-Rennen und belauerten sich. Kurz vor Kilometer 37 konnte sich Adola absetzen - doch aus der Sensation wurde nichts. Denn Kipchoge gab nicht auf, blieb dran und startete kurz vor Kilometer 41 den entscheidenden Angriff. Für den Sieg kassiert er eine Prämie von 40 000 Euro, dazu für einen Zeit-Bonus von 30 000 Euro.

Kipchoge und Co. gingen wie angekündigt sehr schnell an: Schon bei Kilometer 5 und 10 lag die Spitzengrupe deutlich unter Kimettos Durchgangszeit. Doch schon bei Kilometer 15 war klar: Es wird schwer, das hohe Tempo bei der extrem hohen Luftfeuchtigkeit durchzuhalten. Zwischendurch regnete es auch. Außerdem war Kimetto bei seinem Coup immer schneller geworden war: die zweite Hälfte hatte er in 61:12 Minuten absolviert.

Die Kenianer Kipchoge, Kipsang und Vincent Kipruto sowie die Äthiopier Bekele und Adola passierten die Halbmarathon-Marke bei 61:29 Minuten: 44 Sekunden langsamer, als von Olympiasieger Kipchoge «angesagt» - aber immer noch mit dem Weltrekord im Blick. Wenig später konnte Bekele dem hohen Tempo nicht mehr folgen und fiel zurück.

Kipchoge war erst Anfang Mai den schnellsten Marathon überhaupt gelaufen - allerdings unter Laborbedingungen auf dem Formel-1-Kurs in Monza. Beim «Breaking2»-Projekt seines Ausrüsters Nike spulte er die Distanz in 2:00:25 Stunden ab. Wissenschaftler hatten danach berechnet, dass diese nicht als Weltrekord anerkannte Superzeit in etwa 2:02 Stunden auf einem regulären City-Kurs entspricht. Doch für eine solche Zeit spielte das Berliner Wetter diesmal nicht mit.

