Bundesliga-Sonntagsspiele : Kohfeldt mit Werder vor Bewährungsprobe - Schalke gegen HSV

Im Nordderby gegen Hannover 96 will Werder Bremen seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beenden. Beim Cheftrainer-Debüt von Florian Kohfeldt streben die Hanseaten am Sonntag (18.00 Uhr) den ersten Saisonsieg an.

«Ich bin davon überzeugt, dass wir das Spiel als Sieger verlassen werden», sagte der vom Interims- zum Chefcoach beförderte Kohfeldt. Der 35-Jährige muss sich als Nachfolger von Alexander Nouri bis zur Winterpause bewähren. In elf Bundesliga-Spielen haben die Bremer bislang nur fünf Punkte gesammelt.

Aufsteiger Hannover ist anders als der Nordrivale mit 18 Zählern überraschend erfolgreich in die Saison gestartet. Bei Werder gewannen die Niedersachsen in 28 Jahren allerdings nur einmal. Zudem hat Trainer André Breitenreiter Personalsorgen. In Ihlas Bebou, Waldemar Anton, Philipp Tschauner und Julian Korb fehlen voraussichtlich vier wichtige Stammkräfte.

Im frühen Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga (15.30 Uhr) will der FC Schalke 04 seinen Positivtrend auch gegen den Hamburger SV bestätigen und sich weiter in der Spitzengruppe etablieren. Schon bei einem Remis würden die Königsblauen (20 Punkte) vor dem Revierderby am kommenden Samstag an den kriselnden Dortmundern (20) vorbeiziehen.

«Die Hamburger spielen ein gutes Pressing und stehen sehr geordnet gegen den Ball», warnte Schalke-Trainer Domenico Tedesco vor den Hanseaten, dessen Abstiegssorgen zunehmen könnten. Schalke wird voraussichtlich weiter auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten, der wegen einer knöchernen Stressreaktion am Fuß zuletzt auch die Länderspiele verpasste. Nabil Bentaleb fällt mit einer Schambeinentzündung aus. Beim HSV soll Gideon Jung nach verbüßter Rotsperre für Albin Ekdal (Muskelverletzung) in die Startelf rücken.

