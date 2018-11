Formel 1 in São Paulo : Konstrukteurs-WM: Vettel will Mercedes harte Zeit bereiten

Sebastian Vettel setzt seine vagen Hoffnungen im Formel-1-Kampf um die Konstrukteurs-WM auch auf den launischen Kurs in São Paulo.

von dpa

08. November 2018, 14:51 Uhr

«Interlagos hat etwas Magisches an sich, manche Dinge passieren hier einfach», sagte der Ferrari-Star am Donnerstag vor dem vorletzten Grand Prix dieser Saison in Brasilien. Nicht zuletzt auch aufgrund des wechselhaften Wetters hat es auf dem Autódromo José Carlos Pace immer mal wieder Überraschungen gegeben.

Zwei Grand Prix vor dem Saisonende hat Mercedes bei noch 86 möglichen Zählern schon üppige 55 Punkte Vorsprung auf Ferrari. Holen Vettel und sein Teamkollege Kimi Räikkönen in Interlagos nicht mindestens 13 Punkte auf, geht der Konstrukteurstitel wie auch schon in den vergangenen vier Jahren an die Silberpfeile.

Ferrari war zuletzt «wieder wettbewerbsfähiger, hoffentlich können wir das beibehalten, hier und in Abu Dhabi wettbewerbsfähig zu sein und ihnen eine harte Zeit zu bereiten», sagte Vettel weiter. Zwei Wochen nach der erneuten Niederlage im Kampf um die Fahrer-WM gegen Lewis Hamilton betonte der Deutsche: «Wir versuchen natürlich das Beste zu geben, was wir können. Wir kämpfen noch um die Konstrukteurs-WM, und darauf konzentrieren wir uns.»