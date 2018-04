Europa League Halbfinale : Leipzig-Bezwinger Marseille trifft auf RB Salzburg

Leipzig-Bezwinger Olympique Marseille trifft im Halbfinale der Europa League auf den FC Salzburg. Außerdem spielt der FC Arsenal gegen Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung in Nyon.

von dpa

13. April 2018, 12:31 Uhr

Die Halbfinalspiele finden am 26. April und 3. Mai statt. Das Endspiel wird am 16. Mai in Lyon ausgetragen. RB Leipzig war als letzter deutscher Vertreter an Marseille gescheitert.