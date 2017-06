«Die Mannschaft brennt» : Löw bezeichnet Confed Cup als Geschenk

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Charisius 1 von 2

«Die Mannschaft brennt auf diesen Start», sagte der Bundestrainer am Sonntagabend in Sotschi zum Auftaktspiel gegen Australien. «Ich habe ein unheimlich gutes Gefühl», sagte Löw zur Partie am Montag (17.00 Uhr) gegen Australien. Über die Aufstellung verriet Löw nichts. Klar war bereits, dass Bernd Leno im Tor stehen wird. «Es kribbelt bei uns allen», sagte der Leverkusener bei der Pressekonferenz im WM-Stadion: «Wir peilen einen Sieg an.»

erstellt am 18.Jun.2017 | 19:35 Uhr